Marienfeier am Sonntag : Feuerwehr hat das Relief am Schafkopf instand gesetzt

Mit Arbeitseinsätzen brachten Feuerwehrleute aus St. Ingbert-Mitte das Marienrelief am Schafkopf auf Vordermann. Foto: Wolfram Zintel/Feuerwehr St. Ingbert

St. Ingbert Nachdem die Mitglieder der Feuerwehr St. Ingbert-Mitte an drei Tagen die Zuwege sowie den Platz vor dem Relief selbst instand setzten, findet am kommenden Sonntag, 4. August, um 15 Uhr eine Marienfeier an dem Relief statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von red

Hierzu ist die Bevölkerung eingeladen.