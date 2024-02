Feuerwehr St. Ingbert Mysteriöse Knallgeräusche in einer Trafo-Anlage in Rohrbach

St Ingbert · Zu drei Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert in den vergangenen Tagen aus. Am Montagnachmittag, (19. Februar) meldeten Mitarbeiter eines Industriebetriebes Knallgeräusche in einer Trafo-Anlage auf dem Betriebsgelände in der Industriestraße in Rohrbach.

21.02.2024 , 11:52 Uhr

Im Rohrbach meldeten Mitarbeiter Knallgeräusche in einer Trafo-Anlage. Am Ende konnte aber keine Ursache festgestellt werden. Foto: Florian Jung