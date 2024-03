Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr rückt zu drei Fahrzeugbränden aus

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste in den vergangenen beiden Tagen zu drei Bränden von und in Fahrzeugen ausrücken. In Rohrbach in der Oberen Kaiserstraße stellte ein Fahrzeugführer am Dienstag gegen 18.45 Uhr Brandgeruch und Rauch aus der Motorhaube seines Fahrzeugs fest. Die Batterie des Fahrzeugs schmorte. Die Insassen löschten den Schmorbrand mit einer mitgeführten Flasche Apfelsaftschorle. Parallel rückte die Feuerwehr Rohrbach an. Die Helfer kontrollierten die Batterie mit einer Wärmebildkamera. Da die Temperatur deutlich über 120 Grad Celsius lag, bauten die Feuerwehrmänner die Batterie aus dem Fahrzeug aus. Die neun Einsatzkräfte rückten nach einer halben Stunde wieder ein.