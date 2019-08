Tierrettung : Feuerwehr rettet Kätzchen aus Schacht und sucht den Besitzer

St. Ingbert Die Feuerwehr St. Ingbert hat am Montagnachmittag einen jungen Kater aus einem Schacht gerettet. Nun wird der Besitzer oder die Besitzerin gesucht.

Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis riefen um 17.11 Uhr, die Feuerwehr in die Kaiserstraße in St. Ingbert. In einen etwa vier Meter tiefen Lichtschacht hatte sich ein junger Kater verirrt. Aus eigener Kraft schaffte er es nicht, dort wieder herauszukommen. Die Feuerwehr rückte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und neun Feuerwehrleuten an. Durch das Fenster im Lichtschacht war die Rettung aus dem Keller nicht möglich. Mit Hilfe einer Steckleiter stiegen zwei Feuerwehrleute in den Schacht. Dort mussten sie das Gitter des Lichtschachtes öffnen. Diesen Schacht konnte die Katze selbstständig verlassen. Mit Handschuhen und einem Katzenkorb fingen die beiden Einsatzkräfte den flinken Kater ein und brachten ihn wieder an die Erdoberfläche.