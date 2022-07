Tierrischer Einsatz in St. Ingbert : Die Feuerwehr rettet Katz und Maus

St. Ingbert Zu einer außergewöhnlichen Tierrettung rückte am Donnerstagmorgen die Feuerwehr St. Ingbert aus. Bewohner eines Hauses meldeten, dass eine Katze in einem Gitterrost eingeklemmt sei.

St. Ingbert (red/schet) Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert ist am Donnerstagmorgen zu einer aufwendigen Tierrettung in das Blumenviertel in St. Ingbert ausgerückt. Kurz vor 9 Uhr meldeten Bewohner, dass eine fremde Katze im Gitterrost eines Lichtschachtes eingeklemmt sei. Befreiungsversuche scheiterten, sodass die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken musste. Vermutlich jagte die Katze zuvor eine Maus. Die Maus fiel bei der Flucht in den Lichtschacht. Der Kater steckte daraufhin den Kopf durch den Gitterrost um der Maus zu folgen und blieb in der 6 mal 6 Zentimeter großen Öffnung stecken. Als die Feuerwehr anrückte, war der Kater augenscheinlich erschöpft, miaute aber noch. Die Feuerwehrmänner verschafften sich einen Zugang durch die Gitter in den Lichtschacht um die Katze zu stabilisieren und zu betreuen. Parallel berieten Einsatzkräfte, wie das Tier schonend gerettet werden kann. Ein Feuerwehrmann rettete die Maus aus dem Lichtschacht und setzte sie in die Freiheit aus. Ohne eine Rettung wäre die Maus in dem Lichtschacht verendet.