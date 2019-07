Feuerwehr : Feuerwehr rettet Busfahrer aus Toilettenhäuschen

Feuerwehrleute befreiten einen Busfahrer, der in diesem Toilettenhäusschen am Rendezvous-Platz eingeschlossen war. Foto: Florian Jung

St. Ingbert Am Samstagmorgen um 10.10 Uhr teilten Anrufer über Notruf mit, dass ein Busfahrer am Rendezvous-Platz in St. Ingbert in einem Toilettenhäuschen eingesperrt sei und er von innen nicht mehr die Tür öffnen könne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte rückte mit dem Rüstwagen und dem Kommandowagen an die Einsatzstelle aus. Vor Ort stellten die vier Einsatzkräfte fest, dass ein Öffnen mit dem Schlüssel und der Türklinke, sowohl von innen als auch von außen, nicht möglich war. Der Schließmechanismus war augenscheinlich defekt. Da es keine Alternative gab, musste die massive Tür, teils mit schwerem Gerät, aufwendig demontiert werden. Nach etwa 20 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Fahrer befreien. Dieser verließ wohlauf sein unfreiwilliges Gefängnis und konnte wieder seiner Arbeit nachgehen. Im Anschluss verschlossen die Feuerwehrleue die Toilettentür wieder provisorisch.