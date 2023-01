Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr rettet 16 Personen aus Aufzug

St Ingbert Zudem gab es in der Silvesternacht einen stundenlangen Löscheinsatz in der Dr.-Erhart-Straße.

Der erste Einsatz im Jahr 2023 dauerte dann Stunden.. Gegen 0.40 Uhr meldeten mehrere Passanten eine brennende Thuja-Hecke mit Flammenüberschlag auf ein Dach in der Dr.-Erhart-Straße. In ersten Meldungen war unklar, ob Personen im Gebäude gefangen sind. 67 Einsatzkräfte aus St. Ingbert-Mitte, Rohrbach und Hassel eilten mit zwölf Einsatzfahrzeugen zum Brandobjekt aus. Als das erste Fahrzeug eintraf, hatten sich die Flammen auf etwa sechs bis sieben Meter Länge entlang des Dachs im Garten ausgebreitet. Zudem standen Gartenmöbel und Dekoration in hellen Flammen. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude-Ein Trupp unter Atemschutz dämmte den massiven Brand mit einem Strahlrohr ein. Durch den schnellen Löschangriff verhinderten die Feuerwehrfrau und der Feuerwehrmann, dass das Nachbargebäude erfasst wurde. Zudem dämmten die beiden die Flammen im Dachbereich ein. Parallel erfolgten Löscharbeiten am Dach über die Drehleiter und über ein weiteres Strahlrohr im Garten. Nach kurzer Zeit hatten die Kräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Parallel zu den Löscharbeiten brachten die Rettungskräfte einen Überdrucklüfter in Stellung, da das Gebäude und der Keller komplett verraucht waren. Es folgten aufwendige Löscharbeiten. Die Flammen hatten sich in das Dach und die Fassade gefressen. Die Verblendungen und das Dach mussten geöffnet werden. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera, kühlten die Kräfte den Bereich. Gegen 3 Uhr beendete der Großteil der Einsatzkräfte den Einsatz. In den frühen Morgenstunden kontrollierte eine Fahrzeugbesatzung erneut das Brandobjekt, um letzte Glutnester zu lokalisieren und gegebenfalls zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte durch den schnellen Einsatz einen Vollbrand des Daches und einen Übergriff des Brandes auf das gesamte Gebäude. Das Gebäude und die Photovoltaikanlage schalteten die Feuerwehrleute stromlos. Durch den Brand ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar.