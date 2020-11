Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr: Rauchmelder im Haus können Leben retten

St. Ingbert Geräte sollten in der Raummitte angebracht werden. Bürger sollten auch an Dachboden und Keller denken

Bei einem Brand ist vieles abgesichert: das Auto, das eigene Haus, das Inventar. Alles ist ersetzbar. Doch wie sieht es mit unserem Leben aus? Wer beschützt bei einem Brand in den eigenen vier Wänden mein Leben und das meiner Familie? Das könnten Rauchmelder, so die Feuerwwehr St. Ingbert in einer Mitteilung anlässlich des „Tages des Rauchmelders“ am vergangenen Freitag, 13. November. Denn der Rauchmelder warnt frühzeitig: Entstehungsbrände werden umgehend erkannt und Bewohner vor der drohenden Gefahr gewarnt. Nicht die Flammen sind das Problem, sondern der Rauch. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich der Rauch in einem Gebäude. Fluchtwege und Ausgänge werden versperrt. Schnell ist eine betroffene Person orientierungslos. Der Rauch ist hochgiftig. Nur wenige Atemzüge führen zu einem schnellen Tod.

Worauf beim Kauf eines Rauchmelders geachtet werden sollte: Rauchmelder müssen mit dem CE-Zeichen inklusive Prüfnummer und der Angabe „EN 14604“ versehen sein. Aufgrund der Tatsache, dass das CE-Zeichen an einem Rauchmelder aber keine Aussage über dessen Qualität trifft, sondern nur besagt, dass das Produkt in Europa verkauft werden darf, gibt es seit 2012 das unabhängige Qualitätszeichen „Q“. Rauchmelder mit dem „Q“ werden einer erweiterten Qualitätsprüfung unterzogen. Sie werden auf ihre Langlebigkeit geprüft, weisen eine deutliche Reduktion von Falschalarmen auf, haben eine erhöhte Stabilität, beispielsweise gegen äußere Einflüsse, und eine fest eingebaute Batterie, die über eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren verfügt.

Laut der Bauordnungen der Bundesländer mit einer Rauchmelderpflicht müssen Rauchmelder in Kinder- und Schlafzimmern sowie in Fluren angebracht werden. Damit die Melder vom Brandrauch ungehindert erreicht werden und so schon Brände in der Entstehungsphase erkennen können, ist es wichtig, dass sie an der Decke möglichst in der Raummitte angebracht werden. Wer über eine Wohnung oder ein Haus mit mehreren Etagen verfügt, sollte auch den Keller beziehungsweise den Dachboden nicht vergessen.