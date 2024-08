Starkregen in St. Ingbert und Blieskastel Starke Gewitter sorgten für Überflutungen

Während die Messstelle auf dem St. Ingberter Rathaus innerhalb von einer halben Stunde nur rund 16 Liter pro Quadratmeter gemessen hat, kamen im nahen Bliesgau und im Stadtteil Oberwürzbach an die 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Minuten herunter. Die Kanalisation im Stadtgebiet konnte das Wasser gut abführen. An den Fließgewässern in Oberwürzbach kam es zu Problemen. Innerhalb weniger Minuten stieg das Wasser im Würzbach von 13 Zentimetern auf über einen Meter an. Der Bach trat über die Ufer und überflutete Gärten und Keller in der Tal- und Hauptstraße. Zudem flossen starke Wassermassen vom Römerweg in Richtung Dörrenbach ab. Im Bereich Dörrenbach und Am Fuhrweg kam es zu Wassereinbrüchen in Kellern.