Einsatz im Keller : Feuerwehr muss Keller eines Sportgeschäftes leerpumpen

Zwei Stunden pumpte die Feuerwehr Wasser aus dem Keller eines Sportgeschäftes. Foto: Julian Adam

St. Ingbert Eine gebrochene Wasserleitung sorgte am Samstagabend gegen 18 Uhr für einen zweieinhalbstündigen Feuerwehreinsatz in der Fußgängerzone in St. Ingbert. Im Keller eines Sportgeschäfts stand der Keller einen halben Meter unter Wasser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Carlo Schmude Von Carlo Schmude Redakteur Autorendetails aufklappen Seit fast 40 Jahren journalistisch für die Saarbrücker Zeitung in verschiedenen Funktionen unterwegs, derzeit in der Lokalredaktion St. Ingbert zum Autorenprofil

Über zwei Stunden pumpten die Einsatzkräfte Wasser mit zwei Tauchpumpen aus dem Keller. Als Ursache lokalisierten die Feuerwehrleute eine gebrochene Wasserleitung vor der Wasseruhr des Gebäudes. Die Wasserzufuhr musste von der Straße her unterbrochen werden.