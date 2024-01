Jahreshauptversammlung des Löschbezirks St. Ingbert-Mitte Feuerwehr in St. Ingbert blickt auf ein Jahr mit Rekord bei Einsätzen

Die erfolgreiche Arbeit der Jugendfeuerwehr machte sich an diesem Abend besonders bemerkbar. Acht junge Frauen und Männer wurden in den aktiven Dienst der Feuerwehr übernommen. Aus dem Amt des Jugendfeuerwehrwartes wurde Jonas Jung entlassen. Ihm folgen Maximilian Görg sowie als Stellvertreter Michaela Schankola und Yannik Blees. Luca Basters und Yannik Blees wurden zum Oberfeuerwehrmännern befördert. Alexander Weber und Christoph Zintel erhielten die Beförderung zum Löschmeister. Carsten Wirtz wurde Öberlöschmeister. Zum Hauptlöschmeister wurden Susanne Metz und Susanne Ring befördert. In der Versammlung folgten auch zahlreiche Ehrungen an (siehe Info).