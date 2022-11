Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr mehrmals über das verlängerte Wochenende im Einsatz

St Ingbert Über das verlängerte Wochenende hatten die ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert gleich mehrere Einsätze. Am Samstag (29. Oktober) meldeten gegen 11.30 Uhr Anwohner der Friedhofsstraße in Oberwürzbach einen Zimmerbrand.

Am Sonntagabend (30. Oktober) gegen 20.30 Uhr brannte am Rohrbacher Bahnhof ein Mülleimer. Feuerwehrmänner löschten die Flammen mit einer Kübelspritze ab. Kurze Zeit später wurde der Löschbezirk Oberwürzbach zu einem piependen Rauchmelder in die Steckentalstraße gerufen. Die Feuerwehr konnte keinen Brand feststellen und musste nicht weiter tätig werden.

In der Halloweennacht (1. November) brannte gegen 1.50 Uhr wiederum ein Mülleimer an der Gleisanlage am Bahnhof in Rohrbach. Feuerwehrmänner löschten den Brand ab und räumten den Brandschutt aus, um die Gefahr zu bannen. Am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr forderte dann der Rettungsdienst die St. Ingberter Drehleiter und Feuerwehrleute in die Kaiserstraße an. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein Patient aus dem 1. Obergeschoss eines Gebäudes geborgen werden. Währen der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Kaiserstraße.