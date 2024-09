Großeinsatz der Rettungskräfte in St. Ingbert So wurde Brand in elfstöckigem Hochhaus erfolgreich bekämpft

St. Ingbert (schet) Am vergangenen Donnerstag, 19. September, gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert, nachdem in einem 11-stöckigen Hochhaus im 8. Obergeschoss ein Brand ausgebrochen war (wir berichteten). Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr war nach deren Angaben Rauch aus einem Fenster gedrungen, während die Bewohner des Gebäudes über das Treppenhaus evakuiert wurden.