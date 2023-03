Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr löscht Brand und rettet einen kleinen Vogel

In der St. Ingberter Südstraße standen am Dienstagabend ein Papier- und Altkleidercontainer in Flammen. Foto: Alex Weber

St Ingbert Am Dienstagabend (28. Februar) musste die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert zu einem Containerbrand ausrücken. In der Südstraße standen gegen 22.40 Uhr ein Papiercontainer und ein Altkleidercontainer in Flammen.

Mit einem Strahlrohr und unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Den glühenden Kleidercontainer öffneten sie mit einem hydraulischen Spreizer. Nach rund 1,5 Stunden beendeten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte den nächtlichen Einsatz.