Erneut Containerbrand in Hassel : Feuerwehr rückte gleich dreimal aus

Erneut Containerbrand in Hassel

20 Minuten lang löschte die Feuerwehr den Müllcontainer in Hassel. Foto: Florian Jung

St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am Montag, 3. Februar, zu drei Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken.

Gegen 6 Uhr brannte in Hassel ein Müllcontainer in der Neuhäuseler Straße. Der Löschbezirk Hassel rückte fünf Minuten später mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften zur Brandstelle aus. Zwei Feuerwehrleute löschten unter schwerem Atemschutz den Container ab. Nach circa 20 Minuten beendeten die Einsatzkräfte den Einsatz.

Gegen 8.42 Uhr wurde der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert alarmiert. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass Staub durch Bauarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nach kurzer Zeit rückten die zwei Einsatzfahrzeuge wieder ein.