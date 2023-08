Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr löscht brennendes Auto auf der A 6

Der Fahrer des SUV verbrannte sich bei Löschversuchen an der Motorhaube und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen 1 Uhr in der Nacht beendeten alle Einsatzkräfte den Einsatz. Danach war die Autobahn wieder befahrbar.