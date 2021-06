Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr löscht im Vorgarten und rettet Frau aus einer Sitzbank

Auf dieser Bank war eine Frau eingeklemmt. Nach der Rettungsaktion sperrte die Feuerwehr die beschädigte Bank ab. Foto: Florian Jung

Rohrbach/StIngbert Am frühen Dienstagmorgen, (15. Juni) brannte es in einem Vorgarten in Rohrbach. Gegen 4.45 Uhr meldete ein Notrufteilnehmer eine starke Rauchentwicklung in der Willi-Graf-Straße. Zwei Löschfahrzeuge mit zwölf Feuerwehrleuten rückten zum Einsatzort aus.

Bei der Ankunft der Feuerwehr stellte diese eine starke Rauchentwicklung an der Hauswand fest. Die Anwohner des Gebäudes wurden durch die Retter geweckt. Unter Atemschutz löschten zwei Feuerwehrleute mit einem Strahlrohr den brennenden Rindenmulch ab. Im Anschluss kontrollierte ein Feuerwehrmann mit einer Wärmebildkamera die Brandstelle. Parallel musste das Gebäude mit einem Überdrucklüfter rauchfrei geblasen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.