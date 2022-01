Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr holt eine abgestürzte Drohne von einem Baum

Feuerwehrleute klemmen am Donnerstagabend am Unfallfahrzeug bei Sechs Eichen sicherheitshalber die Batterien ab. Foto: Florian Jung

St Ingbert Am Freitagvormittag (7. Januar), rückten Polizei und Feuerwehr St. Ingbert gegen 11 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in ein Waldstück an der L244, in der verlängerten Josefstaler Straße (Sechs Eichen) aus.

Auslöser war eine Drohne, die sich in einer Baumkrone in Höhe von etwa 20 Metern verfangen hatte. Diese drohte nun auf mögliche Passanten eines Wald- und Spazierweges zu stürzen. Durch die Feuerwehr St. Ingbert konnte die Drohne schließlich mittels Drehleiter unbeschädigt bergen. Es lagen zwar keine offenkundigen pflichtwidrigen Verstöße vor, jedoch erwartet den Drohnenbesitzer nach Angaben der Polizei nun eine Rechnung für den Einsatz der Feuerwehr.

Bereits am Donnerstagabend, (6. Januar) war die Feuerwehr gegen 21.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person an die L 244 zwischen Sulzbach und St. Ingbert ausgerückt. Vor der Siedlung Sechs Eichen war ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und im Straßengraben gelandet (wir berichteten kurz). Der Fahrer verletzte sich und konnte eigenständig das Fahrzeug nicht mehr verlassen. Die beiden anderen Insassen verließen das Fahrzeug. Aufgrund des Verletzungsmusters entschied der Notarzt, dass eine technische Rettung durch die Feuerwehr durchgeführt werden muss. Mit schwerem hydraulischem Gerät entfernten Feuerwehrleute die B-Säule sowie Fahrer- und Hecktür. Nachdem die Öffnung groß genug war, retteten die Feuerwehrleute den Fahrer mit einem speziellen Rettungsbrett achsengerecht aus dem PKW. Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung. Alle drei Personen brachten die Retter in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr übernahm weitere Sicherungsmaßnahmen. Alle Batterien wurden abgeklemmt. Im Anschluss übergaben die Einsatzkräfte die Einsatzstelle an die Polizei.