Einsatz für den Rettungsdienst : Feuerwehr hilft mit der Drehleiter

Am Samstagabend gegen um 22.05 Uhr ist die Feuerwehr St. Ingbert in die Dilmesstraße in St. Ingbert-Mitte ausgerückt. Dort musste sie auf Bitten des Rettungsdienstes mit der Drehleiter einen Patienten aus dem 1. Obergeschoss eines Hauses bergen.