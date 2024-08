Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr hatte mehrere Rettungseinsätze

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert war in dieser Woche schwer gefordert und rettete Personen aus misslichen Lagen. Am vergangenen Sonntag, (28. Juli) rückten die Löschbezirke Rohrbach, St. Ingbert und Hassel zu einem Gasgeruch in die Ebertstraße aus. Weder Feuerwehr noch Stadtwerke stellten eine Gaskonzentration im Gebäude fest. Die Feuerwehrleute fanden eine verrostete Lösungsmitteldose im Keller, was zu dem unangenehmen Geruch führte. Nach natürlicher Belüftung und Entsorgung der Dose beendeten die Kräfte den Einsatz.