Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr St. Ingbert hatte ihren 300. Einsatz in diesem Jahr

Die St. Ingberter Feuerwehr bleibt weiter stark gefordert. Allein am Donnerstag vergangener Woche (5. Oktober) wurden die Feuerwehrleute zu sechs Einsätzen alarmiert. Dabei war der letzte Einsatz am Abend bereits der 300. in diesem Jahr für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus St. Ingbert-Mitte, heißt es in einer Pressemitteilung.