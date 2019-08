Sommerzeit ist Wespenzeit : Wespen sind kein Fall für die Feuerwehr

St. Ingbert Die freiwilliigen Helfer geben aber Tipps, wie man den Insekten mit dem Stachel sicher begegnet.

In den Sommermonaten lassen sich Wespen und Hornissen häufig in der Nähe des Menschen nieder. Dabei bauen sie Nester in Rollladenkästen oder an Dächern. Kommt man diesen Nestern nicht zu nahe oder attackiert die Insekten, so sind diese vollkommen harmlos, wie es in einer Pressemitteilung der St. Ingberter Feuerwehr heißt. Gefährlich werde die Begegnung mit den Wespen, dessen wissensachaftlischer Name „Vespinae“ heißt, für Menschen nur, die auf Stiche allergisch reagieren. Für alle anderen Bürger sei ein Stich in der Regel harmlos und lediglich mit Schmerz verbunden.