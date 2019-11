Feuewerwehreinsatz nahe St. Ingbert-Mitte : Pkw überschlägt sich auf A6 und bleibt im Gebüsch liegen

Nach einem Überschlag blieb ein Pkw nahe der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte auf dem Dach liegen. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr St. Ingbert

St. ingbert Ein Opel hat sich am Samstagmittag, 16. November, auf der A 6, in Höhe der Abfahrt St. Ingbert-Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken, überschlagen. Wie die Feuerwehr berichtet, kollidierte das Fahrzeug nach dem Überschlag mit einem Baum und blieb auf dem Dach im Gehölz auf dem Grünstreifen zwischen Auf-und Abfahrt liegen.

Aufgrund der Unfallmeldung rückte um 13.06 Uhr die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert mit den Löschbezirken Mitte, Hassel und Rohrbach an die Unfallstelle aus. Vor Eintreffen der Feuerwehr befreite sich der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, selbstständig. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Aus dem Pkw lief Kraftstoff aus. Die Feuerwehrleute fingen diesen in Wannen auf. Um eine Brandentstehung zu verhindern sicherten die Einsatzkräfte den Brandschutz und schalteten das Fahrzeug, durch Abklemmen der Batterie, stromlos.

Die Feuerwehr half bei der Bergung eines verunglückten Autos an der A6. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr St. Ingbert. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr St. Ingbert