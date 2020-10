Feuerwehr St. Ingbert : Elektrogerät auf Herdplatte löst Feuerwehreinsatz in Hochhaus aus

Im 11. Stock eines Hochhauses in der Fliederstraße hatte die St. Ingberter Feuerwehr am Mittwochabend einen Einsatz. Foto: Markus Zintel

St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am Mittwochabend (30. September) zu einem Küchenbrand in ein Hochhaus in die Fliederstraße ausrücken. Um 20.42 Uhr lösten die Sirenen in aus. Umgehend machten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Weg.