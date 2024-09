Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr war bei Unfall gefordert und half der Polizei mit Drohne

St Ingbert · Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am vergangenen Dienstagnachmittag (3. September), zu zwei Einsätzen ausrücken. Kurz vor 15 Uhr war ein Fahrzeug in der Straße In den Schankgärten von der Fahrbahn abgekommen.

05.09.2024 , 09:35 Uhr

Ein Feuerwehrmann öffnete mit hydraulischem Gerät die Motorhaube des Unfallfahrzeuges. Foto: Florian Jung