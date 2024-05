Erste Bilanz nach Dauerregen und Hochwasser Feuerwehr pumpt in St. Ingbert Wassermassen an der Oststraße ab

Die landesweiten Dauerregen mit steigenden Pegeln und oberflächlich abfließenden Wassermassen haben auch die Feuerwehr St. Ingbert gefordert. Die hat am Samstagvormittag eine Bilanz gezogen. Nach einer regenreichen Nacht wurde die Feuerwehr St. Ingbert am Freitagmorgen um 7.34 Uhr initial alarmiert. Die ersten Einsatzstellen stellten sich als überflutete Keller und überschwemmte Fahrbahnen dar. Im Laufe des Vormittags intensivierte sich das Einsatzaufkommen, besonders im Bereich Oberwürzbach mussten die dort eingesetzten Helfer gleich an zwei Fronten gegen die Wassermassen kämpfen. Aus dem Mandelbachtal flossen großen Mengen talabwärts nach Oberwürzbach ein, parallel schwoll der Bach so stark an, dass es auch in diesen Bereichen zu großflächigen Überflutungen kam.