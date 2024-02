Feuwehrwehreinsätze an den tollen Tagen Feuerwehr beseitigt umgestürzte Bäume und rettet verunglückte Menschen

Noch bevor die Feuerwehrleute am vergangenen Samstag den Rathaussturm in St. Ingbert abwehren wollten, erfolgte der erste Alarm. In der Straße Auf Mühlental hatten sich zwei Nadelbäume aus ihrem Wurzelwerk gelöst und hingen bedrohlich über der Straße. Die Einsatzkräfte rückten mit der Drehleiter an und beseitigten Schnitt für Schnitt die Gefahrenstelle. Danach reinigten die Helfer die Fahrbahn.