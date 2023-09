Mehrere Brandmeldeanlagen lösten in St. Ingbert aus Schneller Einsatz verhindert Brand in Altpapier-Container

St. Ingbert (red/schet) Mehrere Einsätze haben in dieser Woche die Freiwillige Feuerwehr in St. Ingbert nach eigenen Angaben auf Trab gehalten. So haben Einsatzkräfte des Löschbezirks St. Ingbert am Mittwoch einen größeren Brand verhindert, der am Jugendzentrum in der Pfarrgasse drohte. Aus einer Altpapiertonne am dortigen Sammelplatz war am Nachmittag Rauch aufgestiegen. Durch ein schnelles Anrücken und Eingreifen konnte eine Ausdehnung des Brandes verhindert werden. Die Tonne wurde ausgeleert und die brennende Pappe abgelöscht. Es kam zu keinem Schaden.