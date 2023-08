Gleichzeitig zwei Mal Alarm für Feuerwehr St. Ingbert Mitten in Rettungsaktion platzt ein Brandalarm

Als das erste Löschfahrzeug am vermuteten Brand eintraf, befand sich die Bewohnerin noch in der verrauchten Wohnung. Die Feuerwehr rettete die Frau und brachte sie in Sicherheit. In der Küche hatte sich zuvor ein Wasserkocher entzündet und war verschmort, was zur Rauchentwicklung und dem Alarm führte. Die Feuerwehrmänner belüfteten die Wohnung und betreuten die Bewohnerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt. Dennoch hatte die schlafende Bewohnerin nach Einschätzung der Feuerwehrleute großes Glück: Aufgrund einer Höreinschränkung sei sie auf das Piepen durch den Rauchmelder nicht wach. Erst durch lautes Klopfen an der Tür durch die Nachbarn, wurde die Frau geweckt. Sie brachte den schmorenden Wasserkocher auf den Balkon und öffnete den Rettungskräften danach die Tür.