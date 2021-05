Feuerwehreinsätze : Umgestürzter Baum versperrte Landstraße bei St. Ingbert

An der Landstraße zwischen St. Ingbert und Schnappach hatte eine Sturm einen Baum umgeknickt. Foto: Florian Jung/Feuerwehr/Florian Jung

St Ingbert/Rohrbach Mehrere Einsätze melden der Löschbezirke St. Ingbert-Mitte in den der Zeit von von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag (2. Bis 4. Mai). Am Sonntagabend haben Bewohner eines Hochhauses Am Rischbacher Rech in St. Ingbert einen Wasserschaden gemeldet.

Im 8. Obergeschoss war ein Entlüftungsventil defekt. Wasser trat unkontrolliert aus und floss bis ins Erdgeschoss hinunter. Feuerwehrleute schieberten die Wasserzufuhr ab. Parallel wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Ein Feuerwehrmann, der Gas-Wasser-Installateur ist, reparierte den Schaden. In den Wohnungen darunter kam es zu Wasserschäden.

Parallel zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr St. Ingbert zu einer feststeckenden Katze aus. In der St. Ingberter Wiesenstraße hing die Katze in rund zehn Meter Höhe in einer Baumgabel fest. Ein Feuerwehrmann fuhr im Korb der Drehleiter in den Baum und rettete die Katze aus ihrer misslichen Lage. Wieder unten angekommen konnte die glückliche Besitzerin ihre Katze in Obhut nehmen.

Der Löschbezirk Rohrbach rückte am Montagmorgen gegen 10.50 Uhr zu einer brennenden Thuja-Hecke in die Straße Im Alten Tal in Rohrbach aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner das Feuer bereits gelöscht. Feuerwehrleute führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten abschließend den Bereich mit einer Wärmebildkamera.

Mithilfe der Drehleiter rettete die St. Ingberer Feuerwehr eine Katze in der Wiesenstraße aus einem Baum. Foto: Alex Weber/Feuerwehr/Alex Weber