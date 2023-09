Neues Löschfahrzeug in St. Ingbert Schutz bei Waldbränden wird in Hassel stationiert

Ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 ist jetzt in St. Ingbert eingetroffen und wurde von den Feuerwehrleuten am Standort in Hassel feierlich in Empfang genommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Spezialfahrzeug, das vorwiegend bei Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt wird, wie die Feuerwehr, Aufgrund des Unimog-Aufbaus und der Watfähigkeit ist das Fahrzeug für den Starkregen- sowie Hochwassereinsatz und für Evakuierungen geeignet. Den Ausbau übernahm die Firma Schlingmann.