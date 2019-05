Brandstiftung : Auf der Mess in St. Ingbert stand ein Lkw in Flammen

St. Ingbert Donnerstag früh gegen1 Uhr wurde der Polizei in St. Ingbert ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug in der Alte Messstraße gemeldet. Der brennende Kleinlaster der Marke Mercedes Sprinter konnte im Anschluss durch die Freiwilligen Feuerwehr St.

Ingbert gelöscht werden, die mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz war. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden laut Polizei angrenzende Zäune zum Teil beschädigt. Eine Gefahr, dass das Feuer auf angrenzende Wohnanwesen übergreift, habe aber nicht bestanden. Die Polizei musste den Einsatzraum bis 4 Uhr sperren. Es entstand ein Sachschaden von rund. 35 000 Euro. Derzeit geht die Polizei von einer Brandstiftung aus.