Mehrere Einsätze in St. Ingbert Feuerwehr beseitigt einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum

Neben dem regulären Einsatzgeschehen haben die Feuerwehren der Stadt St. Ingbert in der vergangenen Woche und am Wochenende zauch ahlreiche Martinsumzüge und Martinsfeuer beschäftigt, bei denen die Ehrenamtlichen die jeweils Verantwortlichen unterstützten. Beim Martinsumzug der Pfarrei Heiliger Ingobertus durch die Fußgängerzone in die Gustav-Clauss-Anlage musste von der Feuerwehr parallel auch noch ein Einsatz im benachbarten Spiesen erldigt werden. Dort wurde ein Patient im Obergeschoss durch den Rettungsdienst versorgt, konnte jedoch nicht durch das Treppenhaus gerettet werden. Die Drehleiter aus St. Ingbert wurde daraufhin zur Menschrettung durch das Fenster angefordert und unterstützte die Kameraden aus Spiesen. Kurz nach Ende des Matinsumzugs mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, in Rohrbach wurde eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung gemeldet. Einsatzkräfte aus Rohrbach und St. Ingbert verschafften sich mit Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung, sodass der Rettungsdienst und die Polizei zum Patienten gelangen konnten.