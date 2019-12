Feuerwehreinsätze : Ein Keller voller Gasflaschen stand in Flammen

St. Ingbert Am Montagvormittag stand der Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in der Schlackenbergstraße in St. Ingbert in Flammen. In Oberwürzbach war die Feuerwehr zudem am Sonntag am Fuhrweg im Einsatz, in der Pasteurstraße in St. Ingbert-Mitte wurde am Samstag eine gestürzte Person geborgen.

Lautstarker Sirenenalarm im gesamten Stadtgebiet hat am Montagvormittag St. Ingbert aufgeschreckt. Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräfte aus fünf Löschbezirken der Stadt rückte die Feuerwehr in die Schlackenbergstraße aus, wo eine Explosion in einem Wohn- und Geschäfthaus gemeldet war. Im Keller des bereits stark verrauchten Gebäudes, in dem unter anderem ein Dentallabor seinen Sitz hat, fanden die Feuerwehrleute einen massiven Brand vor. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr der SZ auf Nachfrage mitteilte, stellten mehrere Gasflaschen, die in dem Keller lagerten, die größte Herausforderung bei den Löscharbeiten dar. Eine Gasflasche, die bereits Feuer gefangen hatte, ließ die Wehr kontrolliert abbrennen. Danach hatten die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Personen wurden durch das Feuer keine verletzt. Eine Katze fand allerdings den Tod, eine Echse konnte noch rechtzeitig gerettet werden, so die Feuerwehr. Zur Ursache des Feuers gibt es bisher noch keine Erkenntnisse, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Die starken Regenfälle haben am Sonntag, 15. Dezember, um 10.38 Uhr einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Oberwürzbach ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr drohte in der Straße Am Fuhrweg in Oberwürzbach an einem Grundstück das von einem Hang fließende Wasser in ein Gebäude einzudringen. Die Einsatzkräfte aus Oberwürzbach rückten mit zwei Einsatzfahrzeugen aus. Die Lichtschächte des Gebäudes schützten die Feuerwehrfrauen und -männer mit Sandsäcken vor dem Wassereintritt. Den Eigentümer unterstützen die Feuerwehrleute zudem beim Herrichten von Abflussgräben, um das Wasser abzuleiten. Nach etwa einer Stunde war die Gefahr gebannt und die Kräfte rückten wieder ein.

Am Fuhrweg in Oberwürzbach musste die Feuerwehr ein Wohnhaus vorm Eindringen von Regenwasser schützen. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr Oberwürzbach. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr Oberwürzbach

Ein Brand war am Montag aus bislang unbekannter Ursache im Keller eines Firmengebäudes in der Schlackenbergstraße in St. Ingbert ausgebrochen. Foto: BeckerBredel