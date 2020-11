Feuerwehreinsatz in Hassel : Öl tritt aus geparkten Pkw aus

Die Feuerwehr war am Montagmittag in der Rittershofstraße in Hassel im Einsatz. Foto: Angelo Lo Sardo/Feuerwehr

Hassel Ein Fahrzeug, aus dessen Motorraum Öl auslief, hat am Montagmittag, 23. November, den Löschbezirk Hassel der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert auf den Plan gerufen. Aus einem geparkten Pkw in der Rittershofstraße in Hassel war nach Angaben der Feuerwehr das Öl ausgelaufen und drohte in den Regen-Gulli einzulaufen.

Fünf Einsatzkräfte aus Hassel rückten um 12.24 Uhr mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu dem Pkw aus.