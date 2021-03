Verkehrsunfall in Rohrbach : Feuerwehreinsatz nach Unfall auf der Straße zum Glashütter Weiher

Nahe dem Glashütter Weiher war die Feuerwehr am Montagabend nach einem Verkehrsunfall im Einsatz. Foto: Foto; F. Hoffmann/Feuerwehr

Rohrbach Die Löschbezirke Rohrbach, St. Ingbert-Mitte und Hassel der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert wurde am Montagabend, 8. März, gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert, bei dem am Glashütter Weiher in Rohrbach eingeklemmt worden sein sollte.

Auf der Straße Am Glashüttenflur hatte ein Fahrzeug eine Unfall und war abseits der Straße zum Stillstand gekommen, wie die Feuerwehr berichtet.