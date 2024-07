Feuerwehr Hassel Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Hassel

Die Freiwillige Feuerwehr in Hassel hat einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) in ihrem Fuhrpark. St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer und der Beigeordnete Markus Hauck übergaben das Fahrzeug in Rahmen einer Feierstunde anlässlich des Tages der offenen Tür an den Löschbezirk.