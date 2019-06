Feuerwehreinsätze : Ein Ladekran verliert Hydauliköl in St. Ingbert

Dieser Ladekran hat beim Abladen in der Dr.-Schulthess-Straße in St. Ingbert Öl verloren. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr. Foto: Markus Zintel

St. Ingbert Die Feuerwehr St. Ingbert war am Dienstag, 4. Juni, stark gefordert. Nach Angeben der Wehr lösten um 11.54 Uhr zum ersten Mal die Meldeempfänger der Löschbezirke St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manfred Schetting

In einem Einkaufsmarkt in Rohrbach in der Jakob-Oberhauser-Straße löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Rohrbach stellten fest, dass die Anlage durch Arbeiten im Bereich der Laderampe ausgelöst wurden. Weder Feuer noch Rauch konnten festgestellt werden. Die anrückenden Einsatzkräfte brachen daher den Einsatz ab.

Gegen 13 Uhr musste der Rüstwagen aus St. Ingbert zu einer Türöffnung ausrücken. In einem Mehrparteienhaus in der Eichendorfstraße tropfte Wasser aus dem 1. Obergeschoss in eine Erdgeschosswohnung. Da kein Schlüssel vorhanden war, musste das Schloss mit Spezialwerkzeug geöffnet werden. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte einen tropfenden Wasserhahn und eine Wasserlache von zwei bis drei Zentimter fest. Der Wasserhaupthahn wurde durch die Feuerwehr geschlossen. Die Hausverwaltung übernahm die Einsatzstelle.

Um 13.52 Uhr folgte der nächste Einsatz für den Löschbezirk Mitte. In der Dr.-Schulthess-Straße hatte ein Ladekran beim Abladen von Ware etwa 40 bis 60 Liter Hydrauliköl durch eine Leckage in der Hydraulik-Hauptleitung verloren. Die anrückenden Einsatzkräfte streuten das ausgelaufene Öl ab, damit es nicht weiter in die Kanalisation fließen kann. Da die Straße großflächig verschmutzt war, musste die Straße vollgesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten werden derzeit durch eine Spezialfirma übernommen.

Feuerwehr im Einsatz: Bei einer Spielhalle in der Südstraße war ein beißenden Geruch aufgetreten. Foto: Alex Weber/Feuerwehr. Foto: Alex Weber