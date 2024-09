Feuerwehr St. Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr bleibt weiter stark gefordert

Am vergangenen Mittwoch (28. August) rückte die neue Drehleiter ins benachbarte Elversberg aus. Nach einem medizinischen Notfall rettete die Feuerwehr die Patientin aus dem 1. Stock für den Rettungsdienst. Am Freitagnachmittag brannte eine Wiese in Oberwürzbach. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.