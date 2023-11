Feuerwehreinsatz in St. Ingbert-Rohrbach Kindergarten muss nach Brand eines Gartenhauses geräumt werden

Rohrbach · Aufregung für die Kinder in der katholischen Kita in Rohrbach. Weil es in der Nähe brennt und qualmt, müssen die Kleinen schnell in Sicherheit gebracht werden.

03.11.2023, 17:31 Uhr

: In Rohrbach zerstörten Flammen ein Gartenhaus. Foto: Florian Jung Foto: Florian Jung/Feuerwehr St. Ingbert/Florian Jung