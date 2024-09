Neue Logistikhalle geht 2026 in Betrieb Festo investiert in Rohrbach 20 Millionen Euro

St. Ingbert größter Industriearbeitgeber Festo stärkt seinen Standort Rohrbach. Nachdem gerade ihr weithin bekanntes Lernzentrum seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, informiert der Hersteller von Automatisierungstechnik nun über Groß-Investitionen. 20 Millionen Euro sollen in den Standort fließen, an dem rund 2800 Menschen arbeiten. Das sei Teil der langfristigen strategischen Ausrichtung, Festo setze „damit ein klares Zeichen für seine Verbundenheit mit der Region und seine Bereitschaft, in Innovation und Wachstum zu investieren“, wie es in einer Festo-Mitteilung heißt.