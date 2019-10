Erfolgreiche Fahndung der Polizei : Festnahmen nach Einbruch in Rewe-Markt in Rohrbach

Rohrbach/St. Ingbert Vergangenen Freitag (27. September) gegen 0.35 Uhr waren vier Männer in die Rewe-Filiale in der Jakob-Oberhauser-Straße in Rohrbach eingebrochen. Als Polizeibeamte am Tatort eintrafen, flüchteten die Männer in unterschiedliche Richtungen.

Im Rahmen der Fahndung und sich anschließender Ermittlungen wurden zwei Syrer (23 und 22 Jahre) festgenommen. Gegen die beiden wurde Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich nun in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.

Ein Zeuge, der die vier Personen bei dem Einbruch beobachtet hatte, hatte über Notruf die Polizei verständigt. Die Männer hatten ein auf der Gebäuderückseite gelegenes Fenster mit einem Stein eingeworfen, woraufhin der Einbruchsalarm ertönte. Dadurch gestört, ließen sie von einer weiteren Tatausführung ab. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23-Jähriger von Beamten der Polizei Homburg noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung war der junge Mann geständig und verriet die Namen weiterer Mittäter.