Neuiigkeiten von St. Ingbert ältestem Verein Hinweis auf ersten Dirigent in vergessener Kiste

Dessen Vorsitzender Reinhard Huy begrüßte auch Innenminister Reinhold Jost, der all jenen dankte, die über die Jahre die Umbrüche mitgestaltet haben, so auch den „sieben Charakterköpfen“, die als Orchesterleiter den Klangkörper geprägt haben. Der Minister dankte für viele „grandiose Momente“ und Zeiten, in denen die Musik der Bergkapelle auch Trostspender gewesen sei. Für Landrat Theophil Gallo, seit fünf Jahren Mitglied dieses Vereins, werde die Biosphäre Bliesgau neben Streuobstwiesen auch von Kultur geprägt. Und dass es die Bergkapelle so lange gebe, „sei schon eine tolle Nummer“.