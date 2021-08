Preisverleihung in der Stadthalle : Wieder ein wahrer Preisregen für junge Filmer in St. Ingbert

Eine Szene aus dem Film „Liebe, Pflicht & Hoffnung“, der als bester Film 2021 bei dem Festival in St. Ingbert ausgezeichnet wurde. Foto: Janis Brod

St Ingbert Der Filmreif-Preis für den besten Film beim "Bundesfilmfestival junger Film" geht 2021 an das Team des Films „Liebe, Pflicht & Hoffnung“ unter der Regie von Maximilian Conway. Das wurde am Sonntag bei der Preisverleihung des Festivals in der St. Ingberter Stadthalle bekannt gegeben.

Das Rennen um den Filmreif Publikumspreis konnte „Ein Ozean“ von Paul Scheufler für sich entscheiden. Den Filmreif-Preis für einen besonderen gesellschaftlich relevanten Film gewann Natascha Zink für ihren Film „GRRRL“. Gewinnerfilm des Filmreif-Nachwuchsjury-Preises ist „Dead“ von dem Regisseur Guram Geguchadze.