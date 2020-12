„Junger Film“ in St. Ingbert : Festival „Junger Film“ zieht eine positive Bilanz

„Junger Film“ in St. Ingbert

St. Ingbert Eine positive Bilanz hat die Leitung des St. Ingberter Festivals „Junger Film“ trotz der erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ziehen können. „Wir sind dankbar für die großartige Unterstützung, die uns in diesen schwierigen Zeiten entgegengebracht wurde: Von Seiten unserer Partner (allen voran die Stadt St. Ingbert, die immer an uns geglaubt hat), unserer Sponsoren, Spender und Unterstützer, unseres fantastischen Teams und natürlich der zahlreichen Filmschaffenden.

Uns alle hat die Corona-Pandemie geschockt. Umso mehr sind wir froh, dass wir in diesen schwierigen Zeiten den jungen Film online zu Menschen nach Hause bringen konnten. 166000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind ein fantastisches Ergebnis. Kultur in St. Ingbert lebt. Das konnten wir eindrücklich unter Beweis stellen“, so der künstlerische Leiter des Festivals Jörn Michaely.