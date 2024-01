Begegnungsstätte in Rohrbach Spende macht Awo-Räume wieder wohnlich

Die Awo-Begegnungsstätte in der Spieser Straße in Rohrbach hat nach mehr als 60 Jahren durch die Fernsehlotterie der Glücksspirale neues Mobiliar erhalten. Die Ortsvereinsvorsitzende Gerda Korte ist glücklich, dass man dank der 10 000 Euro Spende der Lotterie den kompletten Boden in den Räumen in der ehemaligen Wiesentalschule erneuern konnte: „Der alte PVC-Boden hatte Risse, nicht mehr zu reinigende Flecken, und er hob sich an einigen Stellen. Das war für die durchweg älteren Besucher mit einem höheren Unfallrisiko verbunden. Jetzt wurde er komplett erneuert, der Untergrund neu aufgearbeitet und neuer Belag verlegt. Das war wirklich keine Luxusmaßnahme“, sagt die Vorsitzende.