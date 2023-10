Ferienprogramm der Stadt St. Ingbert Der Ferienherbst klingt im Kinderhaus mit Trommeln aus

Die Presseeinladung zum Abschluss des Herbstferienprogramms der Stadt St. Ingbert hatte eine geheime Andeutung gemacht. Von einem musikalischen Highlight war die Rede. Das entpuppt sich am Freitagvormittag als ein unterhaltsamer Tag voller Rhythmen, für den der Trommelkünstler Peter Lorson und sein Team sorgten. Lorson selbst übt am Vormittag mit einer Gruppe von Mädchen und Jungen in der Wiesentalschule, gleichzeitig bringt der Schlagzeuger Peter Morsch im Kinderhaus das andere Dutzend Ferienkinder musikalisch in Schwung.