Gartenbauverein Oberwürzbach Ferien-Fun beim Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach

Wie machen Bienen eigentlich Honig? Diese Frage wurde am Bienenstand einer Imkerin und ihres Mannes beantwortet. Ausgerüstet mit Schutzanzügen konnten die Kinder hautnah Eindrücke von Imker-Handwerk gewinnen, erfuhren Wissenswertes über die verschiedenen Aufgaben innerhalb eines Bienenvolkes, über den Bienentanz und Ähnliches. Zum Schluss wurde frischer Honig direkt von der Wabe verkostet. Um heimische Wildtiere und ihren Lebensraum ging es bei den Jägern. Sie waren mit ihrem Infomobil vertreten. Nicht nur die Exponate begeisterten die Kinder, vor allem die Mitmachangebote stießen auf große Resonanz. Ein Weitsprung-Wettbewerb, bei dem nachvollziehbar wurde, wie weit Tiere springen können, ein Spiel zum Hörvermögen von Fledermäusen, kreatives Gestalten von Baumgeistern und Basteln von Armbändern aus Naturmaterialien waren im Angebot. Beim Biosphären-Bingo erfuhren die Kinder Wissenswertes über die Biosphäre Bliesgau. Spielerisch eingebettet in ein rasantes Bingo-Spiel, war man Fragen auf der Spur: Was ist das Besondere daran, in einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu leben? Was können wir tun, um Natur und Umwelt zu schützen? Kennt ihr den Lebensraum Streuobstwiese? Warum ist es gut, Strom zu nutzen, der von der Sonne erzeugt wird? Nach mehreren Spiel-Runden standen ein Bingo-König oder eine Bingo–Königin fest und wurden mit einem kleinen Preis belohnt.