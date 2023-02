Mit Erzählungen und Anekdoten aus dem alten Blieskastel : Abendliche Patrouille mit der Schloßgarde

Blieskastel Tourist Info Blieskastel bietet wieder historische Stadtführungen an.

Die Tourist Info bietet am Freitag, 10. Februar, 18 Uhr, wieder eine Stadtführungen mit dem Feldwebel Kamper an. Besucher können den Kommandanten der Schloßgarde bei seinen Aufgaben in den abendlichen Gassen der Blieskastler Altstadt begleiten. Er sorgt für Ordnung in den Straßen oder sieht in den Wirtshäusern nach dem Rechten. Die Teilnehmer erwartet eine Führung mit historischen Geschichten und Anekdoten. Auch Musik wird an diesem Abend zu hören sein. Die Führung startet am Paradeplatz am Oberamtshaus (Rathaus I) und endet nach 90 Minuten am „Kappelchen“ am Kloster mit Heißgetränke für alle Teilnehmer. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person, Rehagäste mit Kurkarte sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.