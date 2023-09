St Ingbert Feierstimmung an der „Vorzeigeschule“

Am Ende ergreift Markus Schmitt das Wort, eine Episode müsse er loswerden, so St. Ingberts Beigeordneter bei der Inbetriebnahme-Feier der frisch sanierten Schillerschule. Und zwar die, wie ein Bericht in der Saarbrücker Zeitung den Umbau der Einrichtung anstieß: 2021 hatten wir geschrieben, dass am nahen Leibniz-Gymnasium Platzmangel herrsche. Der Unterricht müsste daher bald in blauen Containern auf dem Schulhof stattfinden. Das habe Schmidt provoziert, bei Landrat Theophil Gallo (SPD) anzurufen und zu schimpfen, dieser könne das doch nicht zulassen. Der Kreis ist Träger des Gymnasiums.